Rapper Boef loopt op krukken: "Mijn enkel is er zeer slecht aan toe" Foto: Instagram Boef, ANP Foto: Instagram Boef

ALKMAAR - Boef zegt dat hij zijn enkelband heeft gescheurd. "Mijn enkel is er zeer slecht aan toe en ik moet nu naar de fysiotherapeut", aldus de Alkmaarse rapper op Instagram. In een video zie je dat hij op krukken loopt en later dat zijn enkel is ingetapet.

Zijn linker enkel is helemaal beurs. Na zijn behandeling bij de fysio zegt hij: "Ik kan weer lopen. Op krukken dan!" Lees ook: Alkmaarse rapper Boef in januari voor de rechter Curacao

Afgelopen weekend was de rapper op Curacao voor een optreden. Wat er daar precies is gebeurd waardoor zijn enkel er zo aan toe is, is niet duidelijk.



