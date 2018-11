Golfbaan Naarderbos failliet: onduidelijk of baan open blijft

NAARDEN - Er is een faillissement aangevraagd voor de golfbaan Naarderbos in Naarden. De rechter heeft de aanvraag gisteren behandeld. Dat bevestigt de curator tegen NH Nieuws na eerdere berichtgeving van eigenaar Michael van de Kuit in tijdschrift Quote. Het is onduidelijk of de baan open blijft. De curator beslist onder meer hierover de komende tijd.

Nu het faillissement is aangevraagd, is het voor mensen die nog geld krijgen zaak om naar de curator te gaan. Naast dat wordt overlegd over de gevolgen voor de baan - resultaten hiervan worden binnenkort verwacht - wordt ook een overzicht gemaakt van alle schuldeisers. Het eerste verslag hierover komt over vier weken, aldus de curator.

Het personeel van Naarderbos werd maandag ingelicht over het faillissement, waarna het nieuws uitlekte naar de media. De Gooi en Eemlander wist gisteren de hand te leggen op een brief van golfinstructeur Roberto Schuit aan zijn leerlingen en hun ouders waarin hij zegt al tijden niet meer betaald te hebben gekregen: "Het ziet het ernaar uit dat wij als golfpro's kunnen aansluiten in de rij bij de curator. De kans is groot dat wij geen geld meer ontvangen voor het werk wat wij de afgelopen vijf weken hebben verricht."

Daarnaast was de hovenier al eerder gestopt met de baan te onderhouden. De vrijwilligers namen het nog even van hem over door zijn apparaten te gebruiken, maar nu hij zijn materialen heeft meegenomen zit dat er niet meer in.

Eerder deze maand was Naarderbos Events al door de rechtbank failliet verklaard. Eigenaar Michael van de Kuit bevestigde maandag al tegenover Quote dat de golfbaan failliet is. Hij zegt in een persverklaring er alles aan te hebben gedaan om het te voorkomen en wijst naar de gemeente Gooise Meren. "De gemeente blijkt de bouw van een tijdelijk clubhuis ook op geen enkele manier te willen bespoedigen. Al vanaf juli 2017 hebben we er herhaaldelijk om een gesprek gevraagd, maar daar is nooit een reactie op gekomen. Ik vind het enorm jammer dat de gemeente nooit bereid is geweest met ons de dialoog over de toekomst van Naarderbos aan te gaan."

Het conflict over de golfbaan duurt al tijden en heeft met het faillissement een nieuw hoogtepunt bereikt. Van de Kuit meende eerder dat de huur van het clubhuis te hoog was en besloot een nieuw huis te bouwen. Hier gaf de gemeente geen toestemming voor, waarna Van de Kuit dreigde de golfbaan te sluiten. Toen hij toch begon met bouwen, kwam de politie in opdracht van de gemeente in actie en verzegelde het terrein. En nu is dus de golfbaan failliet.