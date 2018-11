Waarlandse jongeren bouwen zelf nieuwe wijk om in dorp te kunnen blijven

WAARLAND - Om Waarland jong te houden heeft een groep jongeren een eigen 'wijk' laten bouwen. Uit pure noodzaak, want door het schreeuwende tekort aan betaalbare woningen voor starters zouden ze anders het dorp uit moeten. "We merkten dat het dorp leegliep, dan is dit een mooi plan."

Er wordt druk gewerkt in de nieuwe huizen aan de Lantmanstraat in Waarland. Cas Bommer is op zolder aan het werk. Zijn neef Jeroen Bommer is vloeren aan het leggen in zijn nieuwe huis. "Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik een huis kon betalen. Lekker dat ik nu op mijzelf kan wonen," vertelt Jeroen, die nu nog verderop bij zijn ouders woont.

'Heb hier alles'

Cas Bommer heeft al een gezin en hij is al een tijdje bezig voor een nieuwe woning. "Sowieso zijn er op de dorpen hier in de buurt weinig huizen voor jongeren. Ik heb hier al mijn vrienden en familie. Uitwijken naar een stad als Schagen is voor ons geen optie."

De gemeente Schagen steunt de projecten zoals in Waarland, en nu ook in Warmenhuizen. Wethouder Jelle Beemsterboer: "We zijn meerdere projecten aan het opstarten in de verwachting dat de provincie na de verkiezingen volgend jaar makkelijker met woningbouw omgaat. Als de jeugd hier wil blijven, moeten we ervoor zorgen dat ze dat ook kunnen."

Hard werken

Voor de kersverse bewoners van de Lantmanstraat in Waarland is het zoeken voorbij. Zij moeten nu vooral hard aan werk om van het nieuwe huis een thuis te maken. De neven Cas en Jeroen zien het wel zitten: "Ik hoop rond 1 december klaar te zijn," zegt Cas. Jeroen heeft iets langer nodig: "Voor de kerst moet het zeker wel lukken."

