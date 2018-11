Deel dit artikel:













Nieuwe brug over IJ voorlopig niet aan de orde Foto: AT 5

AMSTERDAM - (AT5) De gemeenteraad van Amsterdam kan zich op zijn vroegst pas in het eerste kwartaal van 2019 buigen over de komst van de Javabrug over het IJ. De vertraging wordt veroorzaakt doordat Rijkswaterstaat nog niet akkoord is met de plannen van de gemeente.

De bedoeling is wel dat Rijkswaterstaat en de gemeente eruit komen, zegt verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck. "Het zijn constructieve gesprekken met Rijkswaterstaat, maar we zijn het nog niet met elkaar eens." Volgens Rijkswaterstaat zijn de zes mogelijke varianten van de brug allemaal een gevaar voor de "nautische veiligheid", onder meer omdat er geen aanlegplekken komen. Van Doorninck zegt dat de nautische veiligheid "voor alle partijen voorop" staat. "Er is absoluut geen enkele twijfel dat dat het belangrijkste is." Lees ook: Rijkswaterstaat keurt ontwerpen brug over het Amsterdamse IJ af Volgens de wethouder is er altijd al discussie geweest over de brug en vindt ze dat Amsterdam steeds meer "een stad aan het IJ is geworden." Lees ook: Schippers vinden brug over IJ geen goed idee