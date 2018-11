College geen voorstander van strandhuisjes in Muiderberg: "Ligging is te kwetsbaar"

MUIDERBERG - Het college van burgemeester en wethouders is geen voorstander van de komst van 25 recreatiewoningen op het strand van Muiderberg. Ze vinden de ligging van het gebied te kwetsbaar en willen de identiteit van het dorpje als "rustige woonkern" behouden.

Ze delen daarmee de mening van het gros van de inwoners, want ook zij verwijzen de plannen liever vandaag dan morgen naar de prullenbak. Dat bleek een paar weken geleden tijdens een bijeenkomst, waar de Muiderbergers een duidelijk standpunt had: het dorp moet blijven zoals het is. Dat onderstreepten ze door een petitie te overhandigen met ruim 2.200 handtekeningen.

Lees ook: Muiderbergers zijn alle kustplannen zat: "We willen gewoon dat het blijft zoals het is!"

Het college vindt het gebrek aan draagvlak een belangrijk punt. Bovendien ligt de plek, waar de recreatiewoningen zouden moeten komen, te dicht bij ecologisch kwetsbare gebieden. Ook ziet het college liever dat Muiderberg "zijn rustieke sfeer voor toerisme en dagrecreatie" behoudt.

Kustlijnvisie

Het college zal deze mening gaan delen met de eigenaar van de grond, de provincie. Ook kondigt de gemeente aan dat ze in 2019 een start wil gaan maken met het opstellen van een Kustlijnvisie. Daarbij zullen ook inwoners, ondernemers en instellingen van Muiderberg worden gevraagd mee te denken over de ontwikkeling.