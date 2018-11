Een online sinterklaas-aanbieding? Pas op! Zo gaan internetoplichters te werk

NOORD-HOLLAND - Perfect voor als je nog sinterklaas- en kerstcadeaus moet scoren: Black Friday komt eraan. Dat is een uit Amerika overgevlogen kortingsfestijn voor allerlei spullen. Maar pas op! Want oplichters maken dankbaar gebruik van deze hype door middel van malafide webshops.

"Een drone; nu van 1.474 euro voor maar 53 euro!!!!" Het klinkt als een mooie aanbieding, maar als je dit product bestelt, ben je in een venijn trucje van een internetoplichter getuind. De spotgoedkope 'drone' blijkt een geen camera, maar een lampje te zijn.

Miljoenen aan oplichting

Per jaar trappen tussen de 38.000 en de 40.000 mensen in dit soort oplichtingspraktijken. Dat is zo'n negen miljoen euro aan miskopen. Dit gebeurt vaak via bekende handelsplaatsen zoals Marktplaats of Speurders.nl, maar rond deze tijd van het jaar - in de aanloop naar de feestdagen - verschijnen er ook veel neppe websites 'in the air'.



In de uitzending van Bureau NH geeft Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting tips over hoe je zo'n nep-website kan herkennen. Bijvoorbeeld: een website met de naam 'De slager om de hoek' verkoopt ineens schoenen met heel hoge kortingen. Dat is gek. Vaak is de 'winkel' dan opgericht in China en alleen maar om klanten op te lichten.

Een paar andere tips om een neppe website te herkennen zijn:

Gebruik je verstand! Als een aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn, is dat vaak ook zo.

Weet bij wie je koopt; lees reviews.

Gebruik je creditcard als je iets koopt. Mocht je zijn opgelicht, kan je een klacht indienen bij de creditcardorganisatie en krijg je je geld terug.

Bekijk hier de hele uitzending van Bureau NH:



