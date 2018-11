Deel dit artikel:













Advocaat familie Van Doorn tevreden met strafeis in zaak-Milica

ZAANDAM - Advocaat Richard Korver is tevreden met de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM) tegen de verdachte in de zaak-Milica van Doorn. Hüseyin A. kreeg vandaag te horen dat het OM 20 jaar celstraf tegen hem heeft geëist wegens het verkrachten en doden van de 19-jarige Zaanse in 1992.

"Het is de maximale en daarmee ook juiste straf voor dit misdrijf. Ik ben achttien jaar advocaat en heb zelden een slachtoffer zo toegetakeld gezien als in dit dossier." Lees ook: OM eist jaar 20 jaar cel tegen verdachte in zaak-Milica Korver pleitte eerder deze week nog voor een minimale celstraf van achttien jaar, maar het OM eist dus nog twee jaar meer. "De familie is tevreden daarover. Ze accepteren dat ze in een rechtsstaat leven en dat je het daar dan mee moet doen." Afsluiting voor familie

Volgens de advocaat kan de familie nu eerste stappen gaan zetten in het afsluitingsproces. "Na 26,5 jaar niets weten, komt er straks een vonnis. Maar eigenlijk weet de familie nog niets, omdat de verdachte vandaag inhoudelijk niet wilde verklaren." Verklaring A.

De verdachte ontkende vandaag wederom dat hij Milica heeft vermoord. "Ik vind het erg voor de familie dat de zaak tot nu toe niet is opgelost. Ik heb haar niet verkracht en vermoord. Ik voel pijn met de familie mee, maar kan er verder niets aan doen." Korver verwacht dat A. nog wel in beroep zal gaan tegen zijn mogelijke veroordeling. "De verdediging roept dat hij het niet heeft gedaan, dus dan ligt een hoger beroep voor de hand. Dat zouden mijn cliënten heel vervelend vinden, want zo kunnen ze er geen punt achter zetten." 💬 Whatsapp ons!

