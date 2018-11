Ludiek toernooi: op zoek naar de pingpongbaas van Haarlem

HAARLEM - Al een keer de beste pingponger op de camping geweest? Of op je werk? Dan ben je misschien geschikt om de pingpongbaas van Haarlem te worden.

Twee verenigingen in Haarlem houden in janauri het toernooi 'De beste pingponger van Haarlem.' Alle Haarlemmers die wel eens met een batje in hun hand hebben gestaan - en wie heeft dat niet? - kunnen meedoen. De twee clubs willen al deze talenten in de dop uitdagen het gevecht om de titel van pingpongbaas aan te gaan.

Kenauklasse

Het toernooi kent twee klassen die zijn vernoemd naar beroemde Haarlemmers uit het Haarlemse verzet in de Tachtigjarige Oorlog. De ervaren competitiespelers doen mee in de Ripperdaklasse. De pingpongers doen mee in de Kenauklasse. Ook bedrijventeams kunnen meedoen.

Met de Tafeltennisbond werkt de organisatie samen om op deze ludieke manier de sport onder de aandacht te brengen.