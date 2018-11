Amsterdamse wereldleider in digitale beveiliging breidt uit

AMSTERDAM - Het Amsterdamse Gemalto, de wereldleider in digitale beveiliging, breidt het aantal datacenters in Europa uit. Daarmee wil het bedrijf ervoor zorgen dat klanten hun gegevens beter kunnen veiligstellen en makkelijker kunnen voldoen aan de regelgeving.

Nu is dat nog lastig omdat veel klanten moeten werken met cloudplatformen van over de hele wereld. Een cloudplatform is simpel gezegd een cloud - een opslagplek voor gegevens - met aanvullende diensten. De regelgeving is niet overal hetzelfde, waardoor het voor klanten eenvoudiger is om te voldoen aan de veiligheidseisen als zij alleen aan de regelgeving van de EU moeten voldoen. Dat is mogelijk met de nieuwe Europese datacenters.

De nieuwe datacenters in de EU passen bij de wereldwijde uitbreiding van Gemalto. Zo komen er later dit jaar ook in Noord-Amerika datacenters bij.