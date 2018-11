Schep: "Ik heb hier geweldig gewerkt, een geweldige club"

AMSTERDAM - Barry Schep hoopt aan het einde van het seizoen met een goed gevoel afscheid te kunnen nemen van zijn club Blauw-Wit. Dinsdag werd bekend dat beide partijen na afloop van het huidige seizoen uit elkaar gaan, maar daar zit volgens Schep geen negatieve achterliggende gedachte achter. De trainer is vooral toe aan iets nieuws.

"Zes seizoenen Blauw-Wit gehad en dan is het op een gegeven moment tijd voor een nieuwe uitdaging", licht Schep zijn vertrek toe tegenover NH Sport. "Dat is eigenlijk voor mij de grootste reden, zodat we aan het einde van het seizoen met een goed gevoel uit elkaar kunnen gaan. Ik ga op een andere weg verder en geef Blauw-Wit genoeg tijd om een goede opvolger te zoeken."

"Ik heb hier geweldig gewerkt, een geweldige club", gaat de coach, die vijf seizoenen Blauw-Wit achter de rug heeft, verder. "Vandaar dat ik het vrij vroeg heb aangegeven, al na twee speelrondes. Bij de tussentijdse evaluatie werd mij gevraagd hoe ik naar volgend jaar kijk. Toen heb ik eerlijk aangegeven wat ik van plan ben. Naar aanleiding daarvan gaan zij op zoek naar een nieuwe trainer/coach. Om te voorkomen dat het allemaal via via naar buiten komt, is het gisteren via een persbericht naar buiten gekomen."

Niet uitgegekeken

"Aan het einde van het seizoen heb ik misschien wel eens enorm veel zin in iets anders. Dan heb ik hier zes succesvolle jaren gehad en is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Het is absoluut niet zo dat ik hier uitgekeken ben of dat er momenteel twijfels zijn. Helemaal niet, want het gaat nog hartstikke goed en - buiten de openingswedstrijd - zijn de resultaten ook nog goed. Het is ook geen makkelijke keuze, maar het is goed zo."

Enorm ontwikkeld

"Ik maak het seizoen gewoon helemaal af, tot en met juni. Dat lijkt me meer dan normaal. Ik heb mezelf kunnen ontwikkelen, de ploeg heeft zich enorm ontwikkeld en de club heeft zich ontwikkeld. Ik denk dat het tot nu toe zeer succesvol is geweest, maar we zijn nog absoluut niet klaar."