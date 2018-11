Coach Apollo: "We hebben veel personele problemen op dit moment"

AMSTERDAM - Donderdagavond staat de degradatiekraker tussen Apollo Amsterdam en Basketball Academie Limburg op het programma. Na negen nederlagen op rij hopen de Noord-Hollanders eindelijk weer eens te winnen, ondanks drie blessures. "Ik heb altijd vertrouwen", zegt coach Patrick Faijdherbe.

Blessures

Apollo moet het in Weert in ieder geval stellen zonder Aron Royé en Jesse Markusse. Zij zijn nog vier weken uitgeschakeld. Dimeo van der Horst is een twijfelgeval. "Hij heeft gisteren de warming-up meegedaan, maar hij had te veel last van zijn enkel. Het ligt aan de reactie of hij donderdag mee kan doen", vertelt Faijdherbe.

Heel jonge jongens

De eerste wedstrijd van het seizoen won Apollo met 91-71 van Basketball Academie Limburg. Sindsdien verloren beide ploegen al hun duels. Dit is dus de uitgelezen kans op een nieuwe overwinning. "Dat zou je zeggen hè. We hebben natuurlijk wel veel personele problemen op dit moment. We spelen nu met heel jonge jongens. In de eredivisie komen we daardoor te kort. Het zal in Weert een heel lastige wedstrijd worden om makkelijk te winnen."

Tegenstander

Faijdherbe snapt waarom Basketball Academie Limburg de hekkensluiter is in de eredivisie. "Zij hebben ook een jonge ploeg met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 22 jaar. Maar ze hebben wel de Amerikaan Tony Washington, een grote jongen van 2.08 meter, die goed kan spelen. Hij maakte het ons de vorige wedstrijd ook lastig. Daar zullen we iets tactisch op verzinnen. Hopen dat het lukt."

Positeve vibe

Ondanks de mindere resultaten blijft Faijdherbe vertrouwen houden. "Gewoon vechten en een beetje ons spel spelen. Dan kunnen we het iedereen lastig maken. We gaan met een positieve vibe daarnaartoe."

Basketball Academie Limburg tegen Apollo Amsterdam begint donderdag om 20.00 uur.