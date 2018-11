Hinder op N242 duurt langer dan gepland: provincie neemt maatregelen

ALKMAAR - Door de opgelopen vertraging bij de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug in Alkmaar, gaat de hinder op de N242 langer duren dan gepland. Daarom neemt de provincie Noord-Holland extra maatregelen om de doorstroming en veiligheid te verbeteren.

Zo worden er extra borden geplaatst, om het verkeer te stimuleren via de A7 te rijden in plaats van via de A9. Ook worden er twee observatiecamera's geplaatst en komt er een toeritdosering vanaf bedrijventerrein Boekelermeer.

Innovatieve maatregelen

Verder neemt de provincie een aantal "innovatieve Smart Mobility maatregelen", zoals het benaderen van bestemmingsverkeer met notificaties over hindermomenten of wijzigingen via hun telefoon. Ook komt er een livestream en worden de werkzaamheden meegenomen in de kaarten van TomTom, Flitsmeister, Google Maps en Waze.

Lees ook: Leeghwaterbrug half jaar later opgeleverd door bouwstop

Twee maanden geleden werd bekend dat de aannemer de oorspronkelijk deadline niet zou halen. Dat kwam door een oplegde bouwstop in juli van dit jaar, omdat de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug niet volgens afspraak verliepen. Naar verwachting wordt de brug nu in september 2019 weer in gebruik genomen.