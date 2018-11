Inwoners IJmondgemeenten mogen vragen stellen over milieudelicten Tata Steel

WIJK AAN ZEE - Inwoners van Beverwijk (waaronder ook Wijk aan Zee valt), Velsen en Heemskerk krijgen de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van de grafietregens, stofontwikkeling en de ontwikkeling van mosterdkleurige wolken bij Tata Steel. Dat gebeurt op 11 december, waarschijnlijk in Velsen-Noord.

De GGD, Omgevingsdienst IJmond en vertegenwoordigers van zowel Tata Steel als de provincie Noord-Holland zullen aanwezig zijn. De gezamenlijke IJmondgemeenten hebben geen rol bij het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving aan Tata.

Wel zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de volksgezondheid. "We houden daarom nauwgezet in de gaten wat er gebeurt in de lucht. We zetten ons in om blijvend aandacht te vragen voor goede afspraken over vergunningverlening, toezicht en handhaving door de provincie", aldus de drie gemeenten in een persbericht.

De avond staat los van de bewonersbijeenkomst in Wijk aan Zee op 28 november. Die wordt georganiseerd door de provincie en is vooral bedoeld voor Wijk aan Zeeërs.

"Informatieavond hard nodig"

De drie gemeenten vinden een informatieavond hard nodig. "De grafietregens, ontsnapping van gele wolken, vijftien boetes in korte tijd voor milieudelicten én de gebrekkige communicatie daarover maken dat er twijfels ontstaan of er voldoende oog is voor het belang van inwoners van de IJmond. Nog steeds is onduidelijk welke gezondheidsconsequenties de incidenten van de afgelopen weken al dan niet hebben voor onze inwoners."

De hevige gele rookwolken van enkele weken geleden werden vastgelegd op beeld