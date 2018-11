Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Toren Grote of St. Bavokerk wekenlang in oranje licht gezet Foto: Shutterstock / NH Nieuws

HAARLEM - Een in het oog springende oranje torenspits in hartje Haarlem moet de komende weken aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. De toren van de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt wordt vanaf zondagavond zestien dagen lang oranje uitgelicht.

Een internationaal opererende club van vrouwen, Zonta, heeft een afdeling in Kennemerland en deze heeft de gemeente zover gekregen mee te werken aan een wereldwijde actie. Zonta voert al jaren mondiaal actie om het geweld tegen vrouwen te stoppen. Op 25 november is de officiële start omdat de Verenigde Naties deze dag hebben uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen).