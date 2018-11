FC Volendam en Doodeman akkoord over contractverlenging

VOLENDAM - FC Volendam en Nick Doodeman hebben een mondeling akkoord bereikt over een contractverlenging tot medio 2020. Het contract van de aanvaller liep in eerste instantie door tot het einde van het huidige seizoen.

Dat melden de Volendammers via de officiële kanalen. Doodeman speelt sinds het begin van vorig seizoen voor Het Andere Oranje. In 49 duels was hij goed voor tien doelpunten voor de ploeg van Hans de Koning. Bovendien viel hij vorig seizoen op met vijftien assists. Eerder speelde de voetballer uit Venhuizen een seizoen in de Tweede Divisie met Jong AZ. Dat seizoen scoorde hij zes keer in 22 wedstrijden.

Play-offs

De buitenspeler zelf is maar wat blij dat hij langer in het Kras Stadion kan voetballen. "Ik ben hartstikke blij met mijn nieuwe contract", zegt hij op de site van de club. "FC Volendam en ik hebben vanaf het begin al veel vertrouwen in elkaar. Voorlopig zitten we in een goede fase en hieraan hopen we aanstaande vrijdag tegen Jong FC Utrecht een vervolg te geven. Ik wil dolgraag de play-offs halen en hierin natuurlijk zo ver mogelijk komen. Mijn grote doel is uiteraard om uiteindelijk met FC Volendam in de Eredivisie te belanden."