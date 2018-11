Nieuw online platform voor lokale winkeliers

AMSTERDAM - Lokale Amsterdamse winkeliers beter vind- en zichtbaar maken voor het publiek. Op die manier probeert BIJONS.Amsterdam, een online platform, Amsterdammers nu en in de toekomst lokaal te laten winkelen.

Wethouder Udo Kock van Economische Zaken: "Unieke buurtwinkels dreigen uit het straatbeeld te verdwijnen. De website bijons.amsterdam zorgt ervoor dat Amsterdamse winkeliers online beter gevonden worden, met als doel meer klanten te trekken, online of in de winkel. BIJONS.Amsterdam is een mooi nieuw initiatief om de lokale economie te versterken."

BIJONS.Amsterdam helpt lokale ondernemers niet alleen beter zichtbaar en vindbaar te zijn, ook wil het platform de ondernemers helpen op het gebied van digitalisering, bezorging en betaalmogelijkheden. Daarbij werkt BIJONS.Amsterdam samen met ontwikkelaar Greenhouse Innovation.

Inmiddels staan er zo'n 350 winkels uit Amsterdam op de website. Het doel is dat andere ondernemers zich snel bij het platform aansluiten.