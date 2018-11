Merendeel verdachte diamantrovers zwijgt, voormalig Schiphol-medewerker ontkent

SCHIPHOL - Bijna alle verdachten van de diamantroof in 2005 op Schiphol beroepen zich op hun zwijgrecht over de geruchtmakende roof.

Dat lieten ze de rechtbank woensdag weten aan het begin van de zaak die de komende weken wordt behandeld. Een verdachte, Raoul T. besloot wel te praten.

Hij ontkent iets met de roof te maken te hebben. T. werkte tijdens de roof op de luchthaven en zou van binnenuit hebben geholpen.

Bij de diefstal eind februari 2005 werd voor ruim 72 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt. Een groot deel is nooit teruggevonden. De diamantroof geldt als een van de grootste roofovervallen uit de Nederlandse geschiedenis.

De zeven verdachten werden pas een kleine twaalf jaar na de roof aangehouden. Zes van hen moeten terechtstaan, de zevende verdachte is onlangs overleden.

Getapt telefoongesprek

Een aantal was kort na de roof al in beeld, maar toen kreeg justitie het bewijs niet rond. In 2013 kwam er toch een doorbraak na een door de politie getapt telefoongesprek. Een van de verdachten deed toen uitspraken waardoor hij aan de diamantroof kon worden gelinkt.

Deze week worden de feiten in de zaak behandeld. De zittingen vinden plaats in de rechtbank op Schiphol. De strafeis wordt volgende week vrijdag verwacht, de uitspraak staat gepland voor 28 januari.