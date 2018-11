Deel dit artikel:













Auto omgeslagen bij ongeluk in 's-Graveland Foto: Inter Visual Studio/Judith van Dijkhuizen Foto: Inter Visual Studio/Judith van Dijkhuizen Foto: Inter Visual Studio/Judith van Dijkhuizen

'S-GRAVELAND - Een automobiliste is vanochtend in 's-Graveland de macht over het stuur verloren en omgeslagen.

Dat gebeurde rond 11.00 uur op de Loodijk (N236). Behalve politie en ambulance werd ook de brandweer opgeroepen, om het slachtoffer indien nodig te bevrijden. Dat bleek niet nodig: in afwachting van de hulpdiensten was de vrouw op eigen kracht uit de auto gekropen. Ambulancepersoneel heeft haar nagekeken, maar ze bleek ongedeerd. Brandweerlieden hebben het wrak met vereende krachten weer overeind gezet.