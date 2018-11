Valentin Verga gewoon met hockeyers mee naar WK

AMSTERDAM - Hockeyer Valentin Verga vliegt vrijdag 'gewoon' met de hockeymannen mee naar India voor het WK, dat op zaterdag 1 december begint voor Oranje. De speler van Amsterdam kreeg vorige week een bal hard op de binnenkant van zijn voet, maar onderzoek in het Academisch Medisch Centrum wees uit dat de schade meevalt.

Om uit te sluiten dat er sprake was van een breuk, moest er in het ziekenhuis een foto worden gemaakt. "Ik heb een botkneuzing aan de binnenkant van mijn voet", vertelde Verga tegen hockey.nl. "Toen ik in het AMC stond, dacht ik wel even 'nee toch?', maar gelukkig was er geen breuk te zien. Maar het doet wel pijn, dus dat is irritant."

Doordat er geen breuk werd geconstateerd, kan de 29-jarige Verga zich dus opmaken voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd is tegen Maleisië (1 december), waarna er ook nog tegen Duitsland en Pakistan wordt gespeeld. Naast Verga zijn ook Amsterdam-spelers Billy Bakker en Mirco Pruyser geselecteerd voor het WK. Namens Bloemendaal komen Thierry Brinkman, Jorrit Croon en Glenn Schuurman uit voor Oranje.