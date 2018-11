De Peiling: Hoe is het nou écht met de homo-tolerantie in Nederland?

NOORD-HOLLAND - Homo's en lesbiennes maken in Nederland steeds minder geweld mee, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Belangenorganisatie COC is het daar niet mee eens. Hoe zit het echt?

LHBT-monitor

In de LHBT-monitor 2018 is het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) enthousiast over de daling van het geweld dat homo's en lesbiennes ervaren. Volgens het onderzoek maken deze groepen evenveel geweld mee als hetero's. De afkorting lhbti staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.

Niet meer hand in hand

De acceptatie van homo's en lesbiennes kan zijn verbeterd, maar het zou volgens het SCP ook kunnen dat deze groepen hun gedrag hebben aangepast en bijvoorbeeld niet meer hand in hand over straat gaan om zo conflicten te vermijden.

Angst

Dat is ook wat voorzitter Tanja Ineke van homobelangenorganisatie COC vermoedt. "Deze cijfers druisen in tegen alle signalen die wij krijgen", zegt zij tegen de NOS. "Veel mannen lopen niet meer hand in hand om te voorkomen dat zij agressie kunnen uitlokken. Dan zijn zij inderdaad minder goed herkenbaar als homoseksueel."

Homofoob

Het COC wijst er op dat in de rooskleurige cijfers scheldpartijen en intimidatie niet zijn meegerekend. "Zolang de rechtbank een woord als 'kankerflikker' nog als niet-homofoob taalgebruik accepteert, zoals onlangs in de zaak in Dordrecht gebeurde, snap ik dat lhbt's zich niet veilig voelen in Nederland.", zegt Ineke. De dertien daders in die zaak - waarbij twee homoseksuele mannen via een datingapp in de val werden gelokt en mishandeld - kregen een taakstraf opgelegd. Van homohaat was volgens de rechtbank geen sprake.

Actieplan

Gisteren bood COC Nederland de Tweede Kamer een actieplan aan. De initiatiefnemers vinden dat de politiek meer moet doen om homogeweld tegen te gaan. Volgens het COC krijgen zeven op de tien lhbti'ers in hun leven te maken met geweld.

