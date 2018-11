Cruiseschepen laten Amsterdam links liggen om belasting

AMSTERDAM - MSC Cruises gaat de komende jaren niet meer aanleggen in Amsterdam. Aanleiding is de nieuwe toeristenbelasting voor passagiers van 8 euro per dag. De rederij wil die kosten niet verhalen op haar klanten.

De schepen komen nu in andere Nederlandse plaatsen aan. Passagiers kunnen vervolgens met de bus naar Amsterdam. Rotterdam is een van de plekken waar MSC zal aanleggen maar IJmuiden is geen optie. "Dat komt omdat de aanlegplaats in IJmuiden te klein is voor onze schepen", zegt een woordvoerder van MSC Cruises.

Het gaat in totaal om 7 aankomsten in 2019 en 11 in 2020.

Signaal

De kosten voor de passagiers zijn niet de enige reden voor het plaatsen van de aankomsten. Ook wil directeur Erik Schuffel met het besluit een signaal afgeven aan de Amsterdamse politiek. Schuffel wijst op de eerdere maatregel van het gemeentebestuur om Passagiersterminal PTA te sluiten vanwege de drukte.

Maar cruiseschepen nemen volgens Schuffel niet de toeristen mee die de stad graag wil mijden, zo zegt hij tegenover het Parool: "Wij brengen de kwaliteitstoerist de stad in. Geen rolkoffers, geen mensen die in stegen pissen of hooguit een pizzapunt kopen."