Boete dreigt voor Connexxion: vervoer rondom Schiphol en Hoofddorp moet beter

SCHIPHOL - Connexxion dreigt een boete te krijgen voor de dienstverlening in het vervoersgebied Amstelland-Meerlanden. Dat schrijft de Vervoerregio Amsterdam in een brief aan Connexxion, waarin wordt geconcludeerd dat de vervoerder op verschillende vlakken steken laat vallen.

In februari van dit jaar, twee maanden nadat de nieuwe concessie was ingegaan, constateerde de Vervoerregio al dat Connexxion te veel fouten had gemaakt. Nu de concessie een jaar loopt, stelt Connexxion vast dat er veel is verbeterd, maar 'een deel van de eisen en beloften niet of onvoldoende is ingevuld'. Met het oog op die tekortkomingen kan de Vervoerregio de vervoersmaatschappij beboeten als er geen verbetering komt, zo wordt er gewaarschuwd.

Verslechtering

Een van de zaken waarin Connexxion tekort schiet heeft te maken met het lijnennet. Dat is op een aatal punten gewijzigd, schrijft de Vervoerregio. "In veel gevallen betekent dit een verbetering voor de reizigers, maar in een beperkt aantal gevallen ook een verslechtering."

Daarnaast wordt vastgesteld dat de punctualiteit (het op tijd rijden van de bussen) 'behoorlijk te wensen overlaat'. "Bovendien waren een aantal ondersteunende zaken (wifi, kaartverkoop, etc.) niet in orde. Er is weliswaar verbetering zichtbaar, valt in de brief te lezen. "Maar het niveau van 2017 alsmede de norm in de nieuwe concessie zijn nog niet bereikt."

Reisinformatie

In een bepaald type bussen kunnen reizigers die achterin de bus zitten, de reisinformatie op de schermen niet lezen. "Er zou een scherm moeten worden toevoegd te hoogte van de uitstapdeur", zo luidt het verzoek.

Speciale vermelding krijgt verder nog het gebruik van de tram-busbaan (lijn 346) bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De nieuwe dubbeldekkers die naar het ziekenhuis rijden, hadden moeite om onder de brug van het ziekenhuis door te gaan.

'Bus 'krimpt' paar centimeter'

Vorige maand berichtte NH Nieuws nog dat daarvoor een mooie truc was bedacht. Door de hydraulische systemen van de bus kan het chassis namelijk dichter op de wielen worden gebracht, waardoor de bus een stukje minder hoog is. Hierdoor past hij sindsdien precies onder de brug door, zoals hieronder is te zien.

De Vervoerregio gaat ervan uit Connexxion 'scherp zal toezien op de uitvoering van deze voorzorgsmaatregelen en denkt daarnaast graag mee over het komen tot een definitieve, meer optimale oplossing'.

