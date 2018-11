Wormerveerder (38) opgepakt voor wietplantage in appartement

Bewoners van twee appartementen in het complex hadden eerder op de dag geklaagd over wateroverlast. Toen de huisbaas poolshoogte ging nemen, bleek het water uit een ander appartement te komen. In dat appartement groeiden zo'n honderd wietplanten, ontdekte hij nadat hij die woning was binnengegaan.

De pandeigenaar schakelde de politie in, die de planten, lampen, pompen, filters in beslag heeft genomen en laat vernietigen. Er was geen sprake van diefstal van stroom, al was de stroomvoorziening zo gebrekkig aangelegd dat het risico op brand reëel was. De bewoner is op het bureau verhoord.