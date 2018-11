Doorrijder scooterongeluk Bussum heeft zich niet gemeld

BUSSUM - De doorrijder van het ongeluk met een scooterrijder gisteravond op de Generaal de la Reijlaan in Bussum heeft zich niet gemeld bij de politie. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Het slachtoffer raakte bij het ongeluk gewond.

De scooterrijder werd ter hoogte van de Albrechtlaan aangereden door een zilvergrijze auto van het merk Volkswagen Polo, zo lieten getuigen gisteren weten aan NH Nieuws. Over de identiteit van de bestuurder is niets bekend. De politie is daarom een onderzoek gestart. Aan de brokstukken op de grond te zien, moet de klap aanzienlijk zijn geweest. "Dat moet de bestuurder van de auto gemerkt hebben", oordeelde een agent ter plaatse.

Doorrijden na een ongeluk is strafbaar. Als de persoon zich binnen twaalf uur meldt, kan de politie in sommige gevallen afzien van vervolging. "Dan moet je denken aan mensen die in paniek zijn doorgereden", zegt woordvoerder Martin de Wit, "maar staat de politie binnen twaalf uur voor de deur van de doorrijder, blijft hij strafbaar."

De scooterrijder was na de klap goed aanpreekbaar, maar is toch naar het ziekenhuis gebracht voor controle.