Verslavingszorg ziet af van verstrekking methadon in gemeentehuis

HUIZEN - Instelling Jellinek voor verslavingszorg ziet af van het gemeentehuis Huizen als plek voor de verstrekking van methadon aan heroïneverslaafden. De gemeente bood deze locatie aan nadat Jellinek nergens terecht kon. Aangezien de verslaafden enkel tijdelijk in het gemeentehuis de pillen konden halen, ziet de zorginstelling nu van deze plek af.

Dat schrijft het Nieuwsblad voor Huizen. In juni gaf de gemeente nog aan dat het gemeentehuis voor de verstrekking van methadon mocht worden gebruikt. Jellinek blijft nu de pillen aan huis verstrekken.

"Nu even in het gemeentehuis en straks weer ergens anders. Dat maakt het ook voor de cliënten te onrustig, dat kan alleen maar nadelen met zich mee kan brengen", aldus Jellinek in het nieuwsblad. "Wij verstrekken aan huis totdat er een ander verstrekkingspunt is geregeld dat wij voor de komende jaren kunnen aanhouden."

Het gaat om de verstrekking van pillen aan vijftien tot twintig heroïneverslaafden uit Huizen. Zij moesten tot nu toe met de bus naar Hilversum voor de methadon. De gemeente zocht eerder zonder succes naar een geschikte locatie.