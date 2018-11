Anthony (20) al ruim week spoorloos

AMSTERDAM - (AT5) De politie is op zoek naar de 20-jarige Anthony Djemadi, die iets meer dan een week geleden spoorloos verdween.

De jongeman werd voor het laatst gezien op 13 november rond 23.30 uur. Dat was in de buurt van de Eva Besnyostraat in Amsterdam. De politie meldt dat hij verward is en mogelijk agressief kan reageren.

Djemadi heeft een licht baardje en opgeschoren haar. Op het moment dat hij verdween, droeg hij een zwarte trainingsbroek van Nike, een donkerblauw vest van Kappa en zwarte Nike-schoenen. Verder had hij een koptelefoon en een tas met daarin drie petten bij zich.

De politie vraagt iedereen met informatie 0800-6070 te bellen.