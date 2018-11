NS betaalt mee aan zichtscherm langs keerspoor Hoorn, geluidscherm komt er niet

Het Noordhollands Dagblad meldt vandaag dat de NS bereid is een bedrag van 225.000 euro te betalen voor een zichtscherm. Met dat scherm worden de treinen op het keerspoor, een plek waar de intercity de sprinter indien nodig kan inhalen, aan het zicht onttrokken.

Dit laten de burgemeester en wethouders per brief weten. Het Hoorns college had eerder al aangegeven de helft van het benodigde bedrag te willen betalen. Vooral bewoners van de Plevier en het Jacques Bloemhof zeggen dat ze last hebben van de voorbijdenderende treinen.

Andere oplossing

Een andere oplossing kan het aanpassen van de dienstregeling zijn, al heeft de NS inmiddels aangegeven dat zij daar niets in ziet. Het college gaat nu met de bewoners van de Plevier en het Jacques Bloemhof in gesprek over het zichtscherm.

Veel geluidsoverlast

Toch zijn de bewoners nog niet helemaal tevreden, want ze hebben ook last van het geluid dat de voorbijdenderende treinen produceren. Daarom willen ze behalve een zichtscherm ook een geluidwerend scherm. Eerder dit jaar heeft het college aangegeven dat zo'n scherm er niet komt. Het college is bang dat iedereen die langs het spoor woont dan zo'n scherm gaat eisen.

In december komt het college met een voorstel, in januari zal dit aan de commissie en de raad worden voorgelegd.