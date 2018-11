Huizer kinderen lenen vanaf 1 januari gratis boeken in bibliotheek

HUIZEN - Alle kinderen van zes tot twaalf jaar uit Huizen kunnen vanaf 1 januari gratis boeken lenen in de bibliotheek. Het college van burgemeester en wethouders heeft 49.000 euro gereserveerd om de jeugdcontributie af te schaffen.

De gemeente en de bibliotheek vinden het belangrijk dat kinderen gratis boeken kunnen lenen. Het draagt bij aan de taal en leesbevordering van de jongeren. Ook leren ze hier goed informatie zoeken. Daarnaast helpt het ze op school, leren ze beter met media om te gaan en wekt het interesse bij ze op voor kunst en cultuur.

Afschaffing in fases

De afschaffing van de jeugdcontributie gaat in fases. Vanaf 1 januari 2019 worden kinderen uit Huizen tussen de zes en de twaalf jaar, die lid willen worden van de bibliotheek, gratis ingeschreven. De kinderen uit de gemeente die al lid zijn, krijgen met ingang van het nieuwe abonnementsjaar het gratis lidmaatschap.

Er zijn nu in de gemeente Huizen 3097 kinderen die in deze leeftijdscategorie vallen. Daarvan is meer dan de helft (1750 kinderen) al lid van de bibliotheek. Zeer jonge kinderen tot zes jaar hoefden al niets te betalen om boeken te lenen. In 2020 wordt gekeken hoeveel kinderen van het gratis lidmaatschap gebruik hebben gemaakt.