4.500 mensen gaven online mening over de toekomst van Schiphol

SCHIPHOL - 4.486 mensen hebben via de site van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hun mening gegeven over de groei van Schiphol. De Omgevingsraad verzamelt de meningen om tot een advies voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat te komen. Op de site kan sinds vandaag niet meer gereageerd worden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. In de Omgevingsraad zitten onder andere vertegenwoordigers van bewoners, de luchtvaartsector, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, milieuorganisaties en overheden.

De Omgevingsraad komt regelmatig bij elkaar, maar die vergaderingen zijn besloten. Om toch tot een breedgedragen advies te komen, heeft de raad een webpagina gemaakt waar iedereen die een mening over Schiphol heeft daarop kwijt kon. Aan de hand van enkele vragen werden de belangrijkste thema's behandeld.

Matt Poelmans van de bewonersdelegatie van de ORS liet vorige week zien hoe de website werkte:



De resultaten van de internetconsultatie zullen op 8 december bekendgemaakt worden tijdens een grote luchtvaartdag in Amsterdam, georganiseerd door de Omgevingsraad en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.