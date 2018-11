OM eist jaar 20 jaar cel tegen verdachte in zaak-Milica

ZAANDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank vandaag 20 jaar cel geëist tegen Hüseyin A., de man die verdacht wordt van het verkrachten en doden van de 19-jarige Milica van Doorn in Zaandam in 1992.

Het OM betoogde dat A. Milica op die bewuste avond met veel en grof geweld heeft verkracht en van het leven heeft beroofd. Zo waren er veel bloedsporen rondom de plek waar de vrouw gevonden werd. Ook bleek de keel van Milica doorgesneden.

Lees ook: Milica van Doorn, na 25 jaar eindelijk een rechtszaak

Voor het OM is het gevonden spermaspoor van A. op het lichaam van de Zaanse dan ook onmiskenbaar een daderspoor. De verklaringen van de verdachte dat hij indertijd een seksuele relatie had met Milica, zijn volgens het OM ongeloofwaardig. "Die verklaring is niet meer dan een poging berekenend de gaten in het dossier te vullen."

Geen berouw

Ook werd de verdachte ernstig verweten dat hij nooit berouw of verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen. "De nabestaanden hebben nog steeds vragen en wachten al 26 jaar op het ware verhaal. Dat geeft hij niet."

Richard Korver, advocaat van de familie Van Doorn, eiste maandag achttien jaar cel, maar het OM eist dus nog twee jaar celstraf meer.

DNA-onderzoek

De zaak bleef lange tijd onopgelost, maar een DNA-verwantschapsonderzoek zette de politie vorig jaar op het spoor van A.

Lees ook: Verdachte: 'Er zat een geest in mij toen ik Milica vermoordde'

Eerder deze week sprak de vader van Milica vol ongeloof over de daad van A.: "Als je 25 jaar lang je mond dichthoudt, ben je laf. Zoals er met Milica is omgegaan, is enorm pijnlijk", zei hij maandag in de rechtbank.