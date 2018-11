Brand in machinekamer schip in haven Den Helder

DEN HELDER - Op een schip in de haven van Den Helder heeft vanochtend enige tijd brand gewoed. De brand brak uit in de machinekamer van het schip, dat op een droogdok ligt.

Inmiddels is het sein 'brand meester' gegeven, zo twittert de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Over de omvang van de schade is nog niets bekend.

Voor de toevoer van voldoende bluswater zette de brandweer drie blusvoertuigen in, waaronder een van de marinebrandweer. Het betreffende schip is privé-eigendom, en dus geen marinevaartuig, zo benadrukt de woordvoerder.