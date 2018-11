Deel dit artikel:













Schippers vinden brug over IJ geen goed idee Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) Schippers vrezen in de problemen te komen door een brug over het IJ bij het Java-eiland in Amsterdam. Dat ze midden in de vaargeul stil moeten gaan liggen omdat er geen aanlegplaatsen zijn, is volgens de schippers een gevaarlijke optie.

De schippers zijn vooral boos over het ontbreken van aanlegplaatsen. "Als we wachten totdat de brug opengaat, kunnen we niet midden op water blijven liggen. Dat is gevaarlijk", vertelt schipper Tom Lamsma, die een historische zeilboot van bijna 26 meter heeft. Lees ook: Wel of geen brug over het IJ de strijd tussen Amsterdam en Rijkswaterstaat Nautische veiligheid

Rijkswaterstaat uitte twee weken geleden dezelfde bezwaren. De brug zou een gevaar voor de "nautische veiligheid" zijn. Bij BLN-Schuttevaer, de belangenvereniging van de beroepsvaart, zijn ze blij met de houding van Rijkswaterstaat. "We kunnen als scheepvaart niet tegen alle bruggen zijn, maar we vinden deze brug niet gelukkig", zegt Andries de Weerd van BLN-Schuttevaer. "Deze komt op de smalste plek van het IJ, waardoor we er nautisch een probleem mee krijgen."