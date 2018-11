Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw in Haarlem aangereden, bespuugd en op hoofd geslagen door fietser Foto: Google Streetview

HAARLEM - Een vrouw is begin deze maand in Haarlem mishandeld door een fietser. De man reed de lopende vrouw eerst aan, spuugde vervolgens in haar gezicht en gaf haar vervolgens een vuistslag op haar hoofd.

Dat gebeurde op 1 november, rond 17.55 uur op de parkeerplaats voor de Albert Heijn aan het Floridaplein in Schalkwijk. De vrouw liep door de mishandeling een kneuzing op. Lees ook: Vrouw (30) afgetuigd in Haarlem door onbekende belagers De mishandeling is op camerabeelden te zien, zo schrijft de politie. Toch komt de recherche graag in contact met getuigen van de mishandeling. Wie iets heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003