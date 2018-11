Deel dit artikel:













Sneeuw! Eerste vlokken gevallen in Noord-Holland ❄️ Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De eerste sneeuw van deze herfst is een feit. Zoveel als in Overijssel is het bij lange na niet, maar in de Noordkop en West-Friesland zijn vannacht wel degelijk enkele vlokjes gevallen.

"Maar eigenlijk mag het geen naam hebben", tempert weerman Jan Visser het enthousiasme. "Je zag op de radar een mix van regen en sneeuw, maar de hoeveelheden waren zeer gering. Ik heb in ieder geval geen meldingen binnengekregen." De sneeuw die de weerman op de radar zag, was mogelijk al gesmolten toen 'ie de grond bereikte. Liefhebbers van winters weer moeten nog even geduld hebben, want ook de komende dagen zal er geen sneeuw vallen, zo voorspelt Visser. "Er zou vandaag wel een spatje regen kunnen vallen, maar verder blijft het droog met wat bewolking en zonneschijn." Lees ook: In Kolhorn zijn ze er klaar voor: natuurijsbaan alvast onder water gezet



Overdag schommelt de temperatuur rond de 5 á 6 graden, 's nachts hikt de temperatuur tegen het vriespunt aan, maar omdat hij er niet onder duikt, is er geen risico op gladheid. Omdat er in de nacht van donderdag op vrijdag wel een spatje regen kan vallen, is vrijdagochtend wel voorzichtigheid geboden. 💬 Whatsapp ons!

