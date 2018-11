Stembureaus geopend in nieuwe gemeente Haarlemmermeer

HAARLEMMERLIEDE - In de nieuwe gemeente Haarlemmermeer zijn vanochtend om 7.30 uur de stembussen geopend voor de herindelingsverkiezingen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude gaan per 1 januari verder als Haarlemmermeer.

Rond 7.50 uur liep het nog niet echt storm in De Stoep in Haarlemmerliede, het enige stempunt in het dorp. Onze verslaggever telde vanochtend liefst vier stemmers. "Maar het is nog vroeg."

Lees ook: Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude naar de stembus: dit moet je weten

Vannacht om 00.01 uur konden 18-jarige inwoners van de gemeente alvast hun stem uitbrengen in een speciaal ingericht stembureau in poppodium Duycker in Hoofddorp. De eer was aan Tessa, Nadira en Lilian, drie vrouwen die enkele minuten eerder 18 waren geworden en dus de stemgerechtige leeftijd hadden bereikt.