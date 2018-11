Kersverse 18-jarigen brengen eerste stemmen uit in Haarlemmermeer

HOOFDDORP - In Hoofddorp zijn vannacht om 00.01 uur de eerste stemmen uitgebracht voor de herindelingsverkiezingen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De twee gemeenten gaan per 1 januari verder als Haarlemmermeer. Jongeren die vandaag 18 zijn geworden mochten als eerste hun stem uitbrengen.

Tussen 00.01 en 01.00 uur kon in een speciaal ingericht stembureau in poppodium Duycker in Hoofddorp worden gestemd. De eer was aan Tessa, Nadira en Lilian, drie vrouwen die enkele minuten eerder 18 waren geworden en dus de stemgerechtige leeftijd hadden bereikt.

Onder toeziend oog van burgemeesters Heiliegers (Haarlemmerliede & Spaarnwoude) en Hoes (Haarlemmermeer) vervulden zij hun democratische plicht.

Alle andere stembureaus in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarwoude gaan om 7.30 uur open. Tot 21.00 uur vanavond kan er gestemd worden. Waar dat kan, zie je in dit handige overzicht.

