Zandvoortse raad verwijst nieuw 'Airbnb-beleid' terug naar de tekentafel: 'Een gedrocht!'

ZANDVOORT - Het beloofde een lange debatavond te worden, maar na een eerste discussieronde was de kogel eigenlijk wel door de kerk. De Zandvoortse raad vindt dat het college een te mager plan heeft bedacht om de problemen rondom woningverhuur aan toeristen tegen te gaan.

Zandvoorters klagen over overlast van toeristen en woningen worden door verhuur aan toeristen aan de woningmarkt onttrokken. Dat daar iets tegen gedaan moet worden, daar is iedereen het over eens. Maar hoe? De definitieve oplossing lijkt nog heel ver weg.

LEES OOK: Zandvoort wil woningverhuur via Airbnb inperken na klachten

'Gedrocht'

Bijna alle partijen spraken hun ernstige twijfels uit over het plan. Een vragenvuur aan wethouder Ellen Verheij-de Haas volgde. In haar voorstel moest het aantal dagen van verhuur van woningen aan toeristen teruggebracht worden van hondertwintig naar zestig, per 1 januari aanstaande. Er moest een meldplicht komen, voor iedereen die van plan was zijn woning te verhuren en wie zich niet aan de regels hield, kon in 2019 een forse boete verwachten. Maar waarom mochten woningen in het centrum wel hondertwintig dagen verhuurd worden en daarbuiten slechts zestig? En hoe controleren we dat iedereen zich straks wél aan de regels houdt? Zomaar een paar vragen die de revue passeerden.

Belinda Göransson van de VVD was misschien wel het meest uitgesproken. Ze noemde het plan een 'gedrocht'. Ze vindt dat de verkeerde mensen worden aangepakt...

Tekentafel

Wethouder Verheij-de Haas had al snel door dat haar plan het niet zou halen vanavond. Ze neemt het weer mee terug naar de tekentafel en zal in januari terugkomen met een nieuw uitgewerkt plan. Ze snapt dat de raad twijfels heeft en dat het nieuwe beleid misschien wel erg snel ingevoerd moest worden..

Kortom, mensen die hun woning in 2019 willen verhuren aan toeristen, mogen dat voorlopig gewoon honderdtwintig dagen blijven doen. Maar waarschijnlijk wel met een meldplicht en vanuit de gemeente zal er strenger gehandhaafd worden. Wie zich niet aan de regels houdt, of een tweede eigen woning aan toeristen verhuurd, kan een fikse boete verwachten. Maar ook daar zal de raad in januari nog akkoord mee moeten gaan. Of het aantal verhuurdagen überhaupt nog tot zestig wordt teruggebracht, is nog maar zeer de vraag.