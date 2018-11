Van Rhijn zeer doeltreffend tijdens interlandperiode

HAARLEM - De mooiste treffer dinsdagavond van AZ in het oefenduel tegen HFC Haarlem kwam van de voet van Ricardo van Rhijn. De rechtsback schoot vanuit stand buiten het zestien meter gebied in de bovenhoek. "Was een aardige goal." Mede door dit doelpunt wonnen de Alkmaarders met 3-2 van de Haarlemmers.

Vorige week scoorde Van Rhijn al twee keer in de oefenwedstrijd tegen FC Groningen en nu dus tegen de tweededivisionist uit Haarlem. "Deze week veel betrokken geweest bij het resultaat. Dat is goed voor mijn eigen gevoel. Al worden dit soort wedstrijden snel vergeten."

"Moeizame wedstrijd"

AZ speelde niet heel best tegen de Haarlemmers. Bij rust stond de ploeg van John van den Brom nog met 1-0 achter en dat had ook zo maar 2-0 of meer kunnen zijn. "Een moeizame wedstrijd, zeker van ons. De beleving was in de eerste helft beetje gezapig. We hebben het tweede helft in ieder geval recht gezet qua resultaat."

Rentree Helmer

In de tweede helft maakte AZ de achterstand goed door treffers van Mihalik, Bergsma en dus Van Rhijn. Verder maakte Jeremy Helmer zijn eerste wedstrijdminuten weer. Hij raakte aan het begin van het kalenderjaar geblesseerd aan zijn hamstring en hij deed de tweede helft mee. "Het was even wennen, maar was echt lekker. Genieten!"

Volgende wedstrijd voor AZ is zondag tegen VVV Venlo. Dit duel begint om 16.45 uur