'Krimpend' Den Helder al tien jaar bezig aan grote opknapbeurt

DEN HELDER - Volgens de prognoses gaat de bevolking in de regio Den Helder op termijn krimpen. Om de stad aantrekkelijk te houden voor de veranderende regio, is daarom tien jaar geleden begonnen met een grote opknapbeurt.

"Destijds was het stadshart heel erg verpauperd", vertelt Ferdinand Vreugenhil, directeur Zeestad. "Toen hebben we de taak gekregen om dat op te knappen. Zo is bijvoorbeeld een oude ketelmakerij omgebouwd tot een nieuwe schouwburg. Op die manier willen we de regiofunctie van Den Helder weer vol zelfvertrouwen innemen."

En dat valt op bij de inwoners. "Prachtig, kijk maar om je heen. Alle gevels, al het straatwerk, het wordt steeds mooier", vertelt iemand. "Ik vind het tof om te horen dat er veel vernieuwingen worden gedaan", vertelt een ander.

