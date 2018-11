Kon. HFC geeft AZ goed partij in oefenduel: 2-3

HAARLEM - Koninklijke HFC heeft AZ in een oefenwedstrijd uitstekend partij geboden. Toch was het na negentig minuten spelen 2-3 voor de Alkmaarders.

Kon.HFC ging goed van start en stond al na twee minuten op voorsprong tegen de profs van AZ door een doelpunt van Robin Eindhoven. In de rest van de eerste helft waren de ploegen gelijkwaardig, maar leverden de kansjes geen doelpunten op.

Er werd door beide ploegen flink gewisseld in de rust en na vier minuten spelen trok AZ de stand gelijk door een doelpunt van Mihálik. Nadat Van der Linden verzuimde een opgelegde kans binnen te koppen was het aan de andere kant Bergsma die de bal bij de tweede paal binnenwerkte en AZ op voorsprong zette.

Rond de tachtigste minuut schoot Van Rhijn de bal met een mooie streep in de kruising voor de 1-3. Het slotakkoord was voor HFC, dat via een doelpunt van Kroon de schade beperkte tot 2-3.