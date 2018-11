'Seed Valley' in regio Enkhuizen is groene hart voor planten- en zaadtechnologie

ENKHUIZEN - Wat Silicon Valley is voor IT en software, is Seed Valley in de regio Enkhuizen voor de ontwikkeling van planten en zaadtechnologie. Verschillende bedrijven werken daar samen om nieuwe groenten- en bloemenrassen te ontwikkelen.

"Wat heel veel mensen niet weten, is dat Nederland op dit gebied toonaangevend is", aldus Carolien Wagenaar, programmamaker van Seed Valley. "Daar zijn de specifieke ontwikkelingsbedrijven bij betrokken, maar ook dienstverleners als robotica en machinebouwers."

Lees ook: Enza Zaden uit Enkhuizen in de race voor familiebedrijf van het jaar

En dat creërt werkgelegenheid. In de hele sector van Seed Valley werken meer dan 3.500 mensen. "En dat is alleen in ons land, want wereldwijd is dat nog veel meer."

Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Sterke kernen, sterke regio'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over 'Sterke kernen, sterke regio'.