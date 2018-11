Deel dit artikel:













Scooter aangereden in Bussum: dader laat slachtoffer gewond achter Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen

BUSSUM - Op de Generaal de La Reijlaan in Bussum is vanavond een scooterrijder gewond geraakt. Het slachtoffer kwam in botsing met een auto, die na het ongeluk door is gereden.

De scooterrijder werd ter hoogte van de Albrechtlaan aangereden door een zilvergrijze auto, zo lieten getuigen weten. Aan de brokstukken op de grond te zien moet de klap aanzienlijk zijn geweest. "Dat moet de bestuurder van de auto gemerkt hebben", aldus een agent ter plaatse. Het slachtoffer was na de klap goed aanpreekbaar, maar is toch naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie roept de automobilist op om zich alsnog te melden. Doorrijden na het veroorzaken van een ongeluk is niet strafbaar als de persoon zich binnen twaalf uur meldt, aldus de politie. 💬 Whatsapp ons!

