Coach Barry Schep verlaat Blauw-Wit na het seizoen

AMSTERDAM - Barry Schep stopt na het seizoen als coach van de korfballers van Blauw-Wit. Schep is bezig aan zijn zesde seizoen bij de Amsterdammers.

Schep was als coach zeer succesvol met als beste prestatie het seizoen 2016-2017 waarin hij de ploeg naar de finale in de Ziggo Dome leidde, de veldtitel behaalde en de Supercup op het veld binnenhaalde.



Schep begon in 2013 bij de reserves van de Amsterdammers en was een jaar later mede verantwoordelijk voor de hoofdmacht. Hierna werd het contract met Barry nog vier keer verlengd.

Coach van het Jaar

In die tijd werd Schep drie keer verkozen tot Coach van het Jaar en haalde hij met Blauw-Wit het onderste uit de kan. Een derde plaats in Ahoy’ in 2015, opnieuw een derde plaats in de Ziggo Dome in 2016 en als klap op de vuurpijl de finale en een tweede plaats in de Ziggo Dome in 2017.



De club betreurt het vertrek van Barry, maar heeft alle begrip voor zijn keuze om een nieuwe uitdaging te zoeken.