Laurenskerk in Kolhorn heeft belangrijke buurtfunctie: "Zelfs de kapper zit hier"

KOLHORN - In het voormalige vissersdorpje Kolhorn is niet veel meer te beleven. Vroeger stonden er in het 840 bewoners tellende dorp meer winkels en ook een café, maar die zijn nu gesloten. De Laurenskerk heeft daarentegen een tweede leven gekregen en dient nu als multifunctioneel dorpshuis.

De kerk is opgeknapt en is nu een belangrijke plek voor de bewoners om samen te komen. Van een kapper tot klaverjasavonden: er wordt van alles georganiseerd in de kerk. Willem Messcheart, voorzitter van de Laurenskerk, is trots op het resultaat.

"Zelfs de kapper zit hier", vertelt hij. "En we gaan nog vilt uitrollen over de koude grafstenen, zodat hier de yoga op muziek komt."

