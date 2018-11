Voetbalcommentator Jeroen Elshoff sliep met hét briefje van Ronald Koeman

GELSENKIRCHEN - Een bizarre wending gisteravond in de klassieker Nederland tegen Duitsland. Aan het eind van de wedstrijd geeft bondscoach Ronald Koeman een briefje aan Virgil van Dijk met de boodschap dat hij naar de aanval moet. Niet veel later scoort Van Dijk de gelijkmaker, en voorkomt zo dat miljoenen Nederlanders beteuterd naar bed gaan.

Jeroen Elshoff heeft vannacht naast het bewuste briefje geslapen, laat hij weten aan NH Radio. "Rafael van de Vaart kreeg het briefje uiteindelijk in handen tijdens de nabeschouwing", vertelt de voetbalcommentator. "Ik zat bij hem in de auto op weg naar het hotel terug. Hij heeft uiteindelijk het briefje afgestaan. Hij wilde het eigenlijk houden maar de assistent-bondscoach Dwight Lodewegens die het masterplan had bedacht, wilde het briefje en de aanwijzingen terug. Er stonden nog meer aantekeningen op en dat moet je natuurlijk respecteren."

Elshoff zou ervoor zorgen dat het briefje terug zou komen bij Lodewegens en heeft het vervolgens met zijn leven bewaakt. "Ik ben voor de deur van mijn hotelkamer gaan zitten vannacht, zodat er niemand naar binnen kon gaan", grapt hij. "Maar het briefje komt terug naar Lodeweges."

Plan E

Volgens Elshoff was het niet plan B wat gisteren zorgde voor de gelijkmaker. "Er stond een plan B op het briefje en dat was niet dit plan. Het was misschien wel plan C, D of E wat in werking is gesteld."

Elshoff vindt dat het briefje in de toekomst een plekje verdient in een museum. "Ik zag vandaag dat er een veiling werd voorgesteld ten bate van Spieren voor Spieren. Zo is er ook een briefje geweest van de doelman van Duitsland die in een penaltyserie een aantal Argentijnse strafschoppen pakte tijdens het WK van 2006, nadat hij op een briefje keek. Die is voor een miljoen de deur uitgegaan!"

Wedstrijd

Nederland zorgde gisteravond voor een absolute verrassing door als eerste te eindigen in de poule in Divisie A van de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman leek lang op een nederlaag af te stevenen tegen de Duitsers, maar doelpunten van Quincy Promes en Virgil van Dijk zorgden ervoor dat het toch nog 2-2 werd.