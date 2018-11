Handballers Volendam rekenen af met Hasselt

VOLENDAM - De handballers van Volendam hebben de inhaalwedstrijd tegen Hasselt in de BENE League met 32-23 gewonnen en hebben daardoor weer aansluiting bij de top-vier.

Na de spannende wedstrijd van zaterdag voor de EHF Challenge Cup (32-32) tegen het Russische Dynamo-Victor moest Volendam al weer aan de bak tegen de Belgen van Hasselt.

In de kleine sporthal De Seinpaal was de ploeg van coach Peter Portengen vooral in de eerste helft heer en meester. Na de rust konden de Belgen nog wat terug doen, maar Volendam kwam geen moment in gevaar en won met 32-23.

Door de overwinning klimt Volendam naar de vijfde plek met tien punten uit negen duels en houdt zo aansluiting bij de top-vier.