'Energy and Health'-campus in Petten voor samenwerking studenten en bedrijven Foto: JouwNH

PETTEN - Studeren aan zee, dat wordt in de toekomst realiteit in Petten. Op het streng beveiligde onderzoeksterrein in de duinen van Petten, waar onder andere de kernreactor staat, komt binnen tien jaar een internationale campus.

Studenten en bedrijven zullen daar hun kennis met elkaar gaan delen. De aanwezigheid van de campus moet zorgen voor werkgelegenheid in de regio en moet ruimte bieden voor open innovatie. De Pettenaren zien het wel zitten. "Meer stimulans om ons dorp op de kaart te zetten", reageert iemand. "Een beetje reuring is altijd goed." Binnen vijf jaar hoopt René Zijlstra, coördinator van de Energy and Health Campus, dat de eerste stappen worden gemaakt. "Dat zou heel mooi zijn." Jouw Noord-Holland

