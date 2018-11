Deel dit artikel:













Stationsgebied is 'toegangspoort' van Hoorn: "Het is volop in ontwikkeling" Foto: JouwNH

HOORN - Het stationsgebied dat aan de rand van de binnenstad van Hoorn ligt, is hét mobiliteitsknooppunt voor de regio. Daar wordt de komende jaren nog volop in geïnvesteerd, want de stad ligt te ver van de Randstad om zich daarbij aan te sluiten. "Wij moeten het kloppende hart in West-Friesland worden."

De ontwikkeling van het stationsgebied moet daaraan bijdragen. Het wordt gevormd tot een "multimodaal knooppunt, zoals dat een duur woord heet. Dat betekent dat alle vormen van verkeer en voer bij elkaar moeten komen, en dat ook de overstap daartussen optimaal wordt gefaciliteerd", zo legt wethouder Samir Bashara uit. In de toekomst wordt er onder andere een grote parkeergarage en een aansprekend verblijfsgebied gerealiseerd. Jouw Noord-Holland

