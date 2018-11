Jong Ajax verliest van Jong FC Utrecht in bizar duel

UTRECHT - Jong Ajax had weinig grip op de snelle aanvallers van Jong FC Utrecht, Sylla Sow en Nick Venema. Die laatste droeg met een hattrick bij aan het 4-3 verlies van de ploeg van coach Michael Reiziger in een vrij bizarre wedstrijd die ook makkelijk in bijvoorbeeld 8-4 had kunnen eindigen.

Sow en Venema liepen in het eerste half uur de verdediging van Jong Ajax aan alle kanten voorbij. De Amsterdammers mochten blij zijn dat het toen 'maar' 2-0 stond, want de kansen waren legio voor de Utrechters.

Vrij spel Venema

Jong Ajax werd in de beginfase volledig overklast en had binnen een kwartier met 3-0 achter kunnen staan. Nadat de Utrechters al een paar kansen hadden gehad ging Sylla Sow er in de achtste minuut vandoor op de linkerkant. Hij gaf de bal perfect voor zodat het voor Nick Venema een klein kunstje was om de 1-0 binnen te tikken.

Stormloop op doel Jong Ajax

Vijf minuten later liet Venema ook de 2-0 aantekenen uit een voorzet van Tim Brinkman. En twee minuten daarna leek de bal opnieuw de Amsterdamse doellijn te passeren, ware het niet dat keeper Stan van Bladeren de bal nog net van de lijn kon plukken.

Aansluitingstreffer

De eerste kans voor Jong Ajax was voor Danilo Pereira die de bal uit een corner net naast schoot en na ruim een half uur spelen kon Saku Ylätupa de aansluitingstreffer scoren: 2-1. Daarna was FC Utrecht, dat de wedstrijd to dan toe domineerde, de kluts helemaal kwijt en kreeg Jong Ajax via Sierhuis en Pareira nog een paar kansen.

Eigen doelpunt

Jong Ajax had weinig aan de rust, want de ploeg van coach Michael Reiziger leverde daarna opnieuw bal na bal in en werd aan alle kanten voorbij gelopen. Nadat Perr Schuurs volledig miskopte kon Venema alleen op keeper Van Bladeren af voor de 3-1. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor Jong Ajax, want Boy Kemper zorgde in de 56e minuut met een doelpunt in eigen goal voor de 4-1.

Wonderlijke 4-2

Na een uur spelen herpakte Jong Ajax zich enigzins en dat resulteerde in een wonderlijke 4-2 toen Teun Bijleveld zijn voorzet zomaar in het doel zag vliegen.

Jong Ajax bleef stuntelen in de verdediging en Schuurs legde Venema zeven minuten voor tijd neer in het strafschopgebied, maar Van Bladeren voorkwam dat Venema ook nog zijn vierde doelpunt van de avond kon maken. Vlak voor tijd scoorde Pereira nog met een omhaal, maar dat doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd en het slotakkoord was voor Vaclav Cerny die de bal in blessuretijd onder de blunderende keeper Paes door schoof.

Jong Ajax verliest daarmee voor de zesde keer uit zeven duels tegen een 'jong-ploeg'. De ploeg blijft op de elfde plek staan met 19 punten uit 14 duels.

Opstelling Jong FC Utrecht: Paes; El Yaakoubi (Mokono/45), Hoogenhout, v.d. Velden, Culhaci; Velanas, Brinkman, Pattynama (v.d. Meer/71); v. Rooijen, Venema, Sow,

Opstelling Jong Ajax: Van Bladeren; Aberkane (Thetani/67), Schuurs, Pasquali (Maddy/60), Kemper; Ter Heide (Abid/64), Ylätupa, Bijleveld; Cerny, Sierhuis, Pereira.