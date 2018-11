Jessy Kramer toegevoegd aan handbalselectie

OOSTERBEEK - Jessy Kramer is toegevoegd aan de selectie van de Nederlandse handbalploeg voor het het EK in Frankrijk. De speelster uit Zijdewind vervangt aanvoerster Danick Snelders die vanwege een rugblessure af moest haken.

Bondscoach Helle Thomsen heeft nu tien namen bekend gemaakt die deel zullen nemen aan het EK in Frankrijk. In het weekend van 24 en 25 november selecteert zij nog zes speelsters. De ploeg zal op 30 november afreizen naar Montbéliard.

Ook Broch ontbreekt

De bondscoach moet ook Yvette Broch missen, die is gestopt met tophandbal. "Het is erg balen dat we eerst Yvette moeten missen en nu Danick. Het zijn een van de beste cirkelloopsters ter wereld. Dit is zowel in de aanval als de dekking een gemis en zal in alle facetten van de wedstrijd meespelen", vertelt bondscoach Helle Thomsen.

Maura Visser heeft zich vanwege persoonlijke redenen nog niet aangesloten bij de trainingsstage van de ploeg op Papendal.

Selectie

De nu al geslecteerde speelsters zijn: Lois Abbingh, Debbie Bont, Kelly Dulfer, Nycke Groot, Laura van der Heijden, Jessy Kramer, Estavan Polman, Martine Smeets, Maura Visser en Tess Wester

Het EK begint voor Oranje op 1 december. Dan is Hongarije de tegenstander, twee dagen later wacht Spanje en op 5 december is Kroatië de opponent.